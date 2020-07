Como o mercado português foi inundado de máscaras com certificação duvidosa

Uma investigação do PÚBLICO, em colaboração com um consórcio internacional de jornalistas do Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) e outros 15 órgãos de comunicação social europeus, descobriu casos em que máscaras foram vendidas à administração pública usando certificados que pouco dizem sobre a sua qualidade e eficácia. Neste P24 ouvimos o jornalista Rui Barros.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.