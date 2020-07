Covid-19: mais nove mortes e 287 casos, 72% deles na região de Lisboa

Há mais nove mortes (mais 0,6%) e 287 novos casos de infecção pelo novo coronavírus em Portugal, o que corresponde a um aumento de 0,7% em relação a segunda-feira. Dos 287 novos casos desta terça-feira, 207 (72%) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Ao todo, estão internadas 511 pessoas (menos duas do que na segunda), 76 delas em unidades de cuidados intensivos (também menos duas do que no dia anterior). Há ainda 279 pessoas que foram consideradas recuperadas de segunda para terça-feira, num total de 29.445. Subtraindo ao total de infecções registadas no país o número de mortes e de “curados”, há ainda 13.342 casos activos em Portugal.

Das pessoas que morreram com covid-19, cerca de 86% tinham mais de 70 anos. Em Portugal, a taxa de letalidade global é de 3,6%.

Os dados foram divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que é actualizado diariamente com os números recolhidos até à meia-noite do dia anterior.

O boletim desta terça-feira continua sem incluir a actualização dos números de casos por concelho. Numa nota inserida nos últimos boletins epidemiológicos, a DGS afirma que está “a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde que ficará concluída durante os próximos dias”. Na conferência de imprensa das autoridades de saúde de segunda-feira, a directora-geral da Saúde afirmava que a informação dos boletins está “o mais perto possível da realidade”.

Relativamente aos dados dos concelhos, Graça Freitas assegurou nesse dia que existem “outros instrumentos” a nível local e que é possível “captar dados precocemente que ainda não entraram nas plataformas informáticas”. “Não tem nada a ver com esconder casos. O nível de casos reportado a nível nacional é o número do qual temos conhecimento”, explicou.

Os dados por concelho são um agregado dos registos dos Agrupamentos de Centros de Saúde da região. Isto acontece porque “a não-notificação laboratorial no SINAVE LAB por um parceiro privado em três dias da semana em curso originou cerca de 200 notificações cuja distribuição ainda carece de análise”, refere o relatório de situação diário divulgado esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Na segunda-feira foram registadas mais seis mortes e 232 casos em Portugal, 84% deles na região de Lisboa e Vale do Tejo. Em todo o mundo, existem mais de 11,6 milhões de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) – dessas, 6,3 milhões recuperaram e 538 mil morreram.