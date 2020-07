Cinco feridos graves em colisão na A1 com carro da GNR. Trânsito condicionado

Cinco pessoas ficaram feridas esta terça-feira com gravidade na sequência de uma colisão entre um automóvel e um carro-patrulha da GNR, na Auto-estrada 1 (A1), no sentido Norte-Sul, entre o nó de Torres Vedras e área de serviço de Santarém.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém revelou que o acidente ocorreu ao quilómetro 85 da auto-estrada, pelas 11h36, quando a GNR “estaria a sinalizar o local”.

De acordo com o CDOS de Santarém, dois dos cinco feridos são militares da GNR.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A fonte do CDOS referiu que duas vítimas já foram transportadas para o hospital de Santarém, enquanto as outras três permanecem no local a serem estabilizadas pelas equipas de emergência.

Pelas 12h45, o trânsito estava a circular pela faixa de emergência, segundo o CDOS, adiantando que a reabertura total da auto-estrada será demorada.

No local, encontram-se 32 operacionais apoiados por 13 viaturas.