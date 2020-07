É no 12.º ano que continua a existir mais chumbos. Aconteceu a 22,6% dos alunos em 2019

O 12.º ano continua a ser aquele em mais alunos chumbam, mas a taxa de retenção no final do ensino secundário tem estado em queda e em 2019 atingiu o seu valor mais baixo em quase duas décadas: 22,6%. No total foram cerca de 15 mil os estudantes que no ano passado chumbaram no final do secundário. No início do século este número rondava os 33 mil, o que correspondia a mais de metade dos alunos inscritos no 12.º ano como se verifica pela taxa de retenção registada em 2001: 52,5%

