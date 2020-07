PSD recua e quer eleições nas CCDR já em Outubro

O PSD recuou na crítica à data prevista para as eleições indirectas dos presidentes das comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), marcadas para o próximo mês de Setembro – e propõe que se realizem apenas um mês depois. A proposta é uma das alterações avançadas pela bancada social-democrata no âmbito do pedido de apreciação parlamentar ao decreto que permite as eleições do responsável máximo destas estruturas.

De acordo com as propostas a que o PÚBLICO teve acesso, o PSD propõe uma norma transitória para que as eleições dos presidentes das cinco CCDR, por um colégio de autarcas, se realizem já em Outubro de 2020. O decreto-lei 27/20, que foi chamado ao Parlamento pelo PSD, PCP e BE, estabelece que as eleições ocorram em Setembro. No pedido de apreciação parlamentar do decreto em causa, o PSD acusava o Governo de “acelerar a eleição destes órgãos para o próximo mês de Setembro deste ano, esquecendo (ou não…) que em 2021 terão lugar eleições autárquicas, o que reclamaria que o colégio eleitoral electivo fosse composto por autarcas em início de mandato e não em fim de mandato”. Agora, as eleições já podem ser em Outubro deste ano, a um ano do fim do mandato dos autarcas, num processo que se voltará a repetir depois das eleições autárquicas.

A posição do PSD sobre a data das eleições – ao adiá-las apenas um mês – permitirá provavelmente salvar o decreto do Governo já que PCP, BE, CDS, PAN e IL pedem a cessação da vigência do diploma mas não deverá ser aprovada por falta de maioria.

De resto, o PSD faz reflectir nas suas propostas as restantes críticas que tinha apontado ao diploma do Governo, designadamente a forma como os presidentes poderiam ser destituídos pelo Governo. Os sociais-democratas propõem que sejam acrescentadas algumas salvaguardas como o critério de “grave violação” dos princípios de gestão e a audição do próprio antes de poder ser demitido.

Outras das propostas apresentadas traduzem-se na revogação de um conjunto de normas: a exigência de habilitações literárias de licenciatura por parte do candidato; a necessidade de as candidaturas serem propostas por, pelo menos, 10 % dos membros do colégio eleitoral; e a organização do acto por parte da Direcção-Geral das Autarquias Locais.