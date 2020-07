Proposta da Comissão Europeia “não é um cheque em branco nem uma nova troika”

Primeiro veio Pedro Sánchez, depois Giuseppe Conte. António Costa marcou reuniões com os chefes de Governo de Espanha e de Itália para preparar o Conselho Europeu da próxima semana e a conclusão foi a mesma: a proposta da Comissão Europeia de apoio aos Estados-membros no âmbito da covid-19 é equilibrada e o acordo deve ser aprovado o mais depressa possível porque esta crise pode prejudicar o mercado único. “Não é um cheque em branco nem uma nova troika”, repetiu António Costa na conferência de imprensa após a reunião com o homólogo italiano.

António Costa começou por elogiar “a forma determinada” como a Itália soube lidar com a crise que, para lá da dimensão sanitária, tem um fortíssimo impacto nas empresas e nas famílias, como foi demonstrado pelas previsões pessimistas reveladas por Bruxelas nesta terça-feira. “Isso torna mais urgente do que nunca aprovarmos programa de recuperação económica e social”, disse o primeiro-ministro português.

Depois de considerar que a proposta europeia é “inteligente, justa e equilibrada” e responde à necessidade de uma “resposta comum e robusta”, Costa defendeu que o acordo deve ser fechado já na reunião da próxima semana. “A proposta assegura que temos um programa que implica um forte compromisso nacional, mas que não é um cheque em branco nem uma nova troika. Responsabiliza cada um de nós a escolher as apostas certas”, afirmou.

Costa e Conte concordaram que uma das prioridades desta fase é “acelerar a transição digital e climática”, de modo a tornar a “Europa mais resiliente e resistente às crises”, protegendo empresas, travando o desemprego e protegendo o rendimento das famílias. Giuseppe Conte referiu também que é importante que os países “articulem entre si posições para irem alisando o caminho para que na próxima semana possa haver acordo”.

O primeiro-ministro italiano disse-se “especialmente contente por estar” em Lisboa como convidado do seu “amigo António”. O chefe do Governo italiano disse que “foi um encontro muito franco, como noutras ocasiões” e lembrou que os dois partilham “as situações nacionais sem perderem de vista aquela que é a casa comum”.

“Temos necessidade de uma retoma económica para a Europa. Não podemos distrair-nos, é preciso termos a máxima concentração, percorremos agora a última etapa”, sublinhou, referindo que Portugal e Itália prosseguem um futuro comum com objectivos comuns, nomeadamente ao nível da transição energética e da digitalização.

Reunião com primeira-ministra dinamarquesa será por videoconferência O primeiro-ministro anunciou que vai reunir-se em breve, por videoconferência, com a sua homóloga dinamarquesa, Mette Frederiksen, que chefia um dos governos que se tem oposto à proposta de fundo de recuperação da Comissão Europeia. António Costa falou sobre este encontro na conferência de imprensa conjunta que deu com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, em São Bento, à qual se seguiu um jantar de trabalho. Interrogado como perspectiva a sua reunião com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, na próxima segunda-feira, em Haia, o líder do executivo português referiu que esse não será o único encontro bilateral que terá antes do Conselho Europeu dos próximos dias 17 e 18 em Bruxelas. Além de Rutte, António Costa adiantou que vai ter reunião por videoconferência com a sua homologia dinamarquesa, que pertence à sua família política dos socialistas e sociais-democratas europeus, mas que se tem oposto ao nível de contribuições previsto na proposta da Comissão Europeia de Quadro Financeiro Plurianual (2021/2027). A Dinamarca, tal como a Holanda, a Suécia e a Áustria, também se manifesta contra a proposta de que o fundo de recuperação, no total de 750 mil milhões de euros, sobretudo por conter 500 mil milhões de euros em subvenções destinadas aos Estados-membros mais afectados pela pandemia da covid-19. "Vão ser dias de contactos intensos, não só entre aqueles que pensam sensivelmente o mesmo, mas também com aqueles que pensam de forma diferente", justificou António Costa, adiantando que também tem previstas conversas com os seus homólogos da Hungria e da Polónia.