“O maior aliado de Bolsonaro contra o impeachment é a pandemia que ele nega”

Poucos saberão melhor do que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, o que é ser alvo de uma campanha de injúrias orquestrada pelo Presidente, Jair Bolsonaro. No ano passado, o Presidente atacou a memória do pai de Santa Cruz, um militante de extrema-esquerda desaparecido durante a ditadura militar. O jurista que o Brasil apresenta “um caldo de cultura muito perigoso”. A OAB esteve na linha da frente dos processos de destituição dos Presidentes Collor de Mello e Dilma Rousseff. Santa Cruz avisa que se espera um processo “muito traumático” com Bolsonaro.

Continuar a ler