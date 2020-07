Bolsonaro diz ter sintomas de covid-19. Resultado conhecido na terça-feira

O Presidente brasileiro confirmou, esta segunda-feira, à CNN Brasil que tem sintomas de covid-19. Jair Bolsonaro adiantou que tem 38ºC de febre e que está a tomar hidroxicloroquina, fármaco usado no tratamento do novo coronavírus – cuja eficácia não é consensual entre os especialistas de saúde.

Bolsonaro já realizou um teste à covid-19, cujo resultado será conhecido esta terça-feira. Dadas as circunstâncias, a agenda do Presidente brasileiro para o resto da semana foi cancelada.

Ainda à CNN, o Presidente revelou que realizou uma ressonância magnética aos pulmões, que não terá apresentado qualquer anomalia.

Esta segunda-feira, Jair Bolsonaro encontrou-se com os seus apoiantes no jardim do Palácio da Alvorada, residência presidencial. O Presidente estava a usar máscara durante esta troca de palavras.

Em Maio, Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) documentos que indicavam a realização de três testes ao covid-19 que teriam sido negativos. Bolsonaro usou pseudónimos na realização dos exames médicos, alegando questões de segurança, preservação da imagem e privacidade.

O Brasil registou, nas últimas 24 horas, mais 20.229 novos casos de covid-19, afastando-se ainda mais da marca de 1,6 milhões de infecções, ultrapassada no domingo.

Com o mais recente balanço, são agora 1.623.284 pessoas infectadas num país onde já morreram 65.487 pessoas com o vírus. As autoridades brasileiras registaram mais 620 óbitos no último dia.