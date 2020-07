Quinta da Saúde em Portalegre vai ser reabilitada para “dar a conhecer” parque natural

O edifício da “emblemática” Quinta da Saúde, no Parque Natural da Serra de São Mamede, em Portalegre, vai ser reabilitado, contando o projecto com um investimento superior a 510 mil euros, disse esta terça-feira a presidente do município.

“Nós fizemos uma candidatura ao Turismo de Portugal, foi aprovada recentemente e vamos recuperar aquele espaço emblemático”, disse Adelaide Teixeira, em declarações à agência Lusa. Além deste projecto, a autarquia adiantou que vai surgir através de um investidor privado um hotel de cinco estrelas no Convento de Santo António, também há vários anos ao abandono.

A reabilitação da quinta, há vários anos ao abandono, conta com um investimento superior a 510 mil euros, comparticipados em 70% pelo Turismo de Portugal e tem como objectivo acolher um centro interpretativo do Parque Natural da Serra de São Mamede (PNSSM) e um espaço para degustação de produtos e vinhos regionais.

“Se tudo correr bem, a obra poderá iniciar-se em Setembro e deverá prolongar-se durante cerca de um ano”, acrescentou.

Adelaide Teixeira lamentou a falta de um centro interpretativo sobre o parque natural e de uma zona de recepção para quem visita aquela área, sendo este projecto “um ponto” onde os visitantes poderão, depois, recolher informação sobre a flora, fauna e geomorfologia da região.

“Nós vamos ter também uma mostra dos nossos produtos endógenos, dando a conhecer os sabores da região. Este projecto foi combinado com o Turismo de Portugal pela necessidade de haver aqui uma porta de entrada no parque e esta quinta é um espaço de excelência”, acrescentou.

“Na quarta-feira vai ser apresentado em reunião de câmara o projecto de arquitectura”, disse.

A autarca revelou ainda que o desactivado hotel São Mamede, na zona industrial de Portalegre, poderá ser transformado numa residência para estudantes do Instituto Politécnico de Portalegre, sendo este projecto também desenvolvido por investidores privados.