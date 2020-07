Empresa de Paços de Ferreira reabre na próxima semana após três casos positivos de covid-19

A Câmara de Paços de Ferreira informou na terça-feira que a empresa onde foram detectados, no domingo, três casos de covid-19 encontra-se encerrada e que só retomará a actividade na próxima semana.

Fonte da autarquia acrescentou não ter conhecimento de novos casos de covid-19 naquela unidade fabril da localidade de Eiriz, onde laboram cerca de duas dezenas de pessoas. A decisão de encerramento da fábrica foi tomada a título preventivo para permitir o isolamento profiláctico.

O município acrescentou, por outro lado, não haver registo de casos de covid-19 na comunidade educativa da Escola Básica nº 2, para além dos seis revelados no domingo.

Os testes realizados entre familiares e outras pessoas com possíveis contactos com os casos positivos de covid-19 não se traduziram num avanço do surto, informa a autarquia. No domingo, o presidente da autarquia, Humberto Brito, disse à Lusa que tinham sido detectados seis casos na escola, envolvendo alunos, funcionários e docentes e alunos.

A escola foi encerrada preventivamente e, segundo revelou hoje a autarquia, ainda decorrem os trabalhos de desinfecção das instalações.

Também hoje foi anunciado pelo município que um colaborador da autarquia foi testado positivo à covid-19, acrescentando-se que a autoridade de saúde está a “avaliar o nível de risco de contacto para os demais colaboradores do município”.

Segundo um comunicado, “o colaborador tem ligações aos casos surgidos [no domingo] na Escola Básica n.º 2 de Paços de Ferreira” e “exercia funções no edifício sede”. Revela ainda a autarquia que foi decidido pela autoridade de saúde proceder hoje à “despistagem de todos os colaboradores que prestam o seu trabalho no edifício sede da câmara municipal”.