Doze estâncias das termas do Centro reabriram sob “rigorosas medidas de segurança”

Doze estâncias da rede Termas do Centro já reabriram, “cumprindo rigorosos protocolos específicos de higienização e segurança” depois da suspensão originada pela covid-19, anunciou esta terça-feira o consórcio, que representa 60% do mercado nacional.

“A maioria das 20 estâncias termais que integram a rede Termas Centro já reiniciaram as actividades, depois da suspensão originada pela covid-19. Os portugueses têm assim à disposição uma alternativa de férias saudáveis e tranquilas, em destinos longe das multidões e no seio da natureza”, relata Adriano Barreto Ramos, coordenador da rede.

As estâncias termais tomaram a iniciativa de suspender a actividade em meados de Março, no início da fase aguda da pandemia.

“A Direcção-Geral da Saúde autorizou o reinício a 15 de Junho e desde então as Termas têm vindo a reabrir, cumprindo protocolos específicos e rigorosos de higienização e segurança”, reforça Barreto Ramos.

Reiniciaram actividade 12 das 20 Termas Centro. A primeira foi São Pedro do Sul, logo a 15 de Junho. Ainda em Junho, reabriram as termas de Bicanho (18), Alcafache (22), Monfortinho (27), Piedade (29) e Sangemil (29).

Em Julho, foi a vez de Caldas da Rainha, Curia, Luso, Vale da Mó (todas no dia 01), Caldas da Felgueira e Unhais de Serra (no dia 04). As termas de Almeida reabrem a 11 de Julho e nos próximos dias está previsto o reinício faseado de outras unidades.

Para reabrirem, as estâncias termais cumprem várias medidas adicionais de segurança, incluindo um rigoroso plano de análise bacteriológica solicitado pela DGS.

“As estâncias termais sempre mantiveram o máximo cuidado relativamente às condições de higiene e de segurança das suas instalações. É uma preocupação inerente à actividade termal, que não começou agora. O que as termas agora fizeram foi adaptar os protocolos já existentes à realidade do covid-19”, refere o coordenador.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre as medidas incluem-se “mais distanciamento entre os aquistas, horários e circuitos que evitem o cruzamento entre pessoas, desinfecção das instalações reforçada e medições constantes de temperatura a clientes e a funcionários”.

A rede Termas Centro, cujo promotor líder é a Associação das Termas de Portugal - Delegação Centro - é um projecto co-financiado pelos programas operacionais Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito da Estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos).

As estâncias termais que integram o projecto são as Termas de Alcafache, Termas de Almeida - Fonte Santa, Termas de Águas - Penamacor, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Bicanho, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas de Monte Real, Termas da Piedade, Termas de Sangemil, Termas de S. Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó e Termas do Vimeiro.