Chefe de gabinete de Rui Moreira abandona funções num “adeus definitivo à política”

O despacho foi assinado por Rui Moreira esta quarta-feira, dia 7 de Julho, e exonera Nuno Nogueira Santos das suas funções de chefe de gabinete, a pedido deste, com efeitos retroactivos a 5 de Julho. “A minha saída é para mim lógica, mesmo que não pareça caber nos cânones. Nunca quis nada da política nem ser nada em política. E sinto que o meu trabalho se esgotou”, escreveu esta quarta-feira num post no seu Facebook, reactivado no dia anterior depois de um ano e meio sem actividade.

Nuno Santos foi responsável pela comunicação da campanha de Rui Moreira em 2013 e assumiu a função de assessor de comunicação nos anos que se seguiram. Nas autárquicas de 2017 foi novamente director de campanha, acabando por assumir, no segundo mandato, um lugar de grande confiança política, aparecendo ao lado de Rui Moreira.

Não terá sido nesse papel, no entanto, que mais gostou de estar: “Creio que, no primeiro mandato, sobretudo pelo que fiz na comunicação, cumpriu e ficará a marcar um período áureo da cidade. No segundo mandato, confesso que nunca me senti grande chefe de gabinete, mas acabei a desempenhar uma tarefa que de que me orgulho e que fez de mim uma pessoa melhor e que foi a luta contra a covid-19”.

Na mensagem pública, Nuno Santos faz questão de agradecer a Rui Moreira pela “confiança” e, “como cidadão, por tudo o que tem feito pelo Porto e continuará a fazer”, escreveu, garantindo dizer, com esta decisão, “um adeus definitivo à política”.

Nuno Santos deixou o jornalismo para se dedicar à assessoria de imprensa e comunicação, tendo passado por diversas empresas antes de criar a sua própria agência, a Press-à-Porter, a quem Rui Moreira recorreu em 2013. Antes, durante a campanha de 2005, foi assessor de imagem e de imprensa de Valentim Loureiro e escreveu o livro A Varinha Mágica de Valentim Loureiro. Com Rui Moreira, publicou ainda o livro TAP - Caixa Negra.