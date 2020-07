Sete razões para comer chocolate sem (des)culpas

A história do chocolate remonta à civilização maia que produzia uma bebida amarga a partir das sementes de cacau – o xocoatl – à qual se atribuíam propriedades curativas e afrodisíacas. Com a conquista do império asteca pelos espanhóis, a bebida de cacau chegou à Europa. Durante cem anos, permaneceu no segredo da aristocracia espanhola e só no século XVI chegou ao resto da Europa. Ao cacau atribuem-se sete propriedades benéficas para a saúde. A saber:

1. Reduz o risco de eventos cerebrovasculares (acidente vascular cerebral) e cardiovasculares

Apesar de alguma controvérsia são vários os estudos que associam o consumo moderado, em homens e mulheres saudáveis, de chocolate negro com mais de 70% de cacau — mais evidência ainda se com mais de 85% — a um menor risco de eventos cerebrocardiovasculares, entre os quais o acidente vascular cerebral que é a primeira causa de morte em Portugal.

2. Elevada riqueza nutricional

O chocolate negro é uma fonte importante de fibra, ferro, magnésio, cobre, manganésio e potássio, tornando-o altamente privilegiado pelos atletas e desportistas na reposição das perdas que decorrem da maioria destes nutrientes durante a actividade física. A sua elevada densidade energética é o seu senão, chegando a fornecer cerca de 600 kcal por 100 g de produto, motivo pelo qual o seu consumo deve ser moderado.

3. Fonte considerável de antioxidantes

A sua actividade antioxidante contra os radicais livres, conferida pela sua riqueza em polifenóis, flavonóides, catequinas, entre outros, tornam o cacau num interessante escudo antienvelhecimento.

4. Melhoria do fluxo do sangue e redução da pressão arterial

A acção dos flavonóides sobre o endotélio vascular conduz à produção de óxido nítrico contribuindo para melhorar o fluxo do sangue e redução da tensão arterial em pessoas saudáveis.

5. Diminuição do colesterol “mau”

Alguns estudos demonstram que o cacau em pó pode ser benéfico na redução do mau colesterol (colesterol-LDL), diminuindo o risco de aterosclerose.

6. Melhoria da função cerebral

Tem prazer a comer chocolate? A sua riqueza em triptofano contribui para a produção de serotonina, um neurotransmissor cerebral relacionado com o bem-estar. Por outro lado, o chocolate causa aumento das endorfinas que melhoram o humor. Além de melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro, o chocolate negro e o cacau possuem cafeína e teobromina, importantes estimulantes cerebrais.

No entanto, não se engane pois o chocolate não é todo igual. O benefício do chocolate para a saúde prende-se com o cacau — quanto mais cacau tiver na sua constituição, mais escuro é o chocolate, logo, mais saudável. O ideal é usar o cacau em pó por ser 100% cacau, sem adição de açúcar e outros produtos resultantes do processamento.

Mas nem todos os chocolates são saudáveis. Por exemplo, o chocolate branco, tecnicamente, não é chocolate porque não tem massa de cacau, mas apenas manteiga de cacau. Logo, não tem todos os benefícios que são atribuídos ao chocolate negro. Para escolher um chocolate recomenda-se que leia a lista de ingredientes para optar pelo que apresentar o cacau como principal ingrediente. Evite chocolates que, em vez de manteiga de cacau, possuem gordura hidrogenada. Se puder escolher um chocolate sem adição de açúcar, melhor ainda.

Regra prática: consumir um ou dois quadradinhos de chocolate por dia.

E se chegou até aqui e procura o sétimo benefício do consumo do chocolate saiba que este é ainda considerado afrodisíaco e conhecido como o alimento dos deuses!