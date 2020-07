No Porto, o Palácio das Cardosas volta a receber hóspedes e há campanha especial

Depois da abertura no início do mês dos hotéis em Lisboa e Estoril do grupo InterContinental, chegou a vez do Porto, com o hotel do Palácio das Cardosas, na Avenida dos Aliados, a reabrir a 15 de Julho.

Com a atribuição do selo Clean & Safe pelo Turismo de Portugal, além do selo Safe Travels da WTTC (World Travel & Tourism Council) e ainda a nomeação para melhor hotel urbano europeu nos World Travel Awards, o InterContinental Porto, na Avenida dos Aliados, promete campanhas especiais para esta nova temporada.

Em comunicado, o grupo IHG refere que foram implementadas medidas de segurança em todas as áreas do hotel que abriu no Palácio das Cardosas há nove anos. Sempre que possível, sublinha-se que serão utilizadas ferramentas contactless, nos serviços de quartos, pagamentos e menus do restaurante. Para além disso, o Hotel InterContinental Porto garante limpeza permanente, “apropriada aos padrões de higienização da covid-19”.

​Serão ainda disponibilizados desinfectantes ao longo das várias áreas do hotel. Nos quartos, a limpeza das superfícies de maior contacto terá um “cuidado aprimorado”, de acordo com o comunicado, as roupas de cama serão substituídas e desinfectadas, o directório de serviços estará disponível na Smart TV e será colocado um selo na entrada de cada quarto, garantido ao hóspede que o espaço foi recentemente limpo e desinfectado. Um kit individual de higiene estará também disponível.

Vincent Poulingue, director-geral do InterContinental Porto, refere no mesmo comunicado que “é para nós uma grande alegria poder voltar a abrir portas aos hóspedes. Esta foi uma fase de grandes desafios e, graças ao trabalho das nossas equipas, estamos prontos para oferecer uma experiência de sonho e de verdadeira hospitalidade a quem nos visita, garantindo, acima de tudo, a segurança e o bem-estar de todos. O Porto está a começar a recuperar lentamente e sentimo-nos positivos e confiantes no futuro que se avizinha”.

A reabertura do hotel de luxo é assinalada pela campanha da IHG (InterContinental Hotels Group), “Get a Night On Us”, em que poderá reservar três noites pelo preço de duas.

Além desta campanha da IHG, o hotel tem activa uma campanha de vouchers de desconto de vários valores: por 50€, poderá obter um voucher de 65€; por 150€, poderá usufruir de um voucher de 190€; e por 300€, poderá adquirir um voucher de 390€. Estes vouchers poderão ser utilizados no restaurante, no bar ou em alojamento, e têm validade até ao final do ano de 2021.

Texto editado por Luís J. Santos