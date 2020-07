A nova esplanada da Avenida da Liberdade tem um JNcQUOI

Quem não se dá muito bem com a língua francesa demora um pouco mais a “traduzir-lhe” o nome, mas três anos após a estreia do restaurante no edifício do Teatro Tivoli, quem passa na lisboeta Avenida da Liberdade já se habituou ao código JNcQUOI, que na verdade tem leitura simples: “je ne sais quoi”, como a expressão francesa que indica que algo tem um não-sei-quê especial.

Agora, o JNcQUOI Avenida tem mesmo algo mais especial, mas na rua, seguindo a tendência massiva de “esplanadar” Lisboa, especialmente agora em período de retoma durante a pandemia.

Foto JNcQUOI Avenida, a nova esplanada DR

A esplanada do restaurante acabou de abrir e garante uma ementa repleta das “melhores tapas, petiscos, saladas e sandwiches”, todas as criações assinadas pelo chefe António Bóia. Que tal umas ostras do Algarve sentado na avenida? Ficam por 9€. Há mais propostas na ementa com garantia do chefe Bóia de que valem o que custam. É pôr à prova o Pica-pau JNcQUOI (25€), a terrina de foie gras (26€) ou o carpaccio de novilho (19€), os ovos rotos trufados (20€) ou ficar-se pelas gambas ao alho na frigideira (21€).

A esplanada (no nº 182 da Avenida da Liberdade) abre das 12h às 23h e tem capacidade para 36 pessoas.

Além do restaurante no Tivoli, a Amorim Luxury, que detém os JNcQUOI, já reabriu nos finais de Maio também a versão Ásia (no n.º 144) – na avenida do luxo de Lisboa, o grupo detêm mais insígnias de topo, no caso de moda, como as lojas Fashion Clinic e Dolce & Gabbana​.