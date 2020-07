Gaspachos, beldroegas e saladas reinam na semana gastronómica de Grândola

No início do ano, as sopas e açordas davam o mote ao lançamento das semanas gastronómicas de Grândola. Os meses seguintes já não permitiram tais festejos gastronómicos, com a pandemia declarada em Março. Mas para dar mais sabor ao Verão na região, as semanas gastronómicas voltaram e, agora, com gaspacho, saladas frescas de Verão e beldroegas como motes.

As propostas de acordo com o certame estarão disponíveis até dia 12 de Julho em nove restaurantes do concelho.

“Nos restaurantes aderentes vão ser servidas as tradicionais açordas de beldroegas com toucinho ou queijo fresco, o gaspacho acompanhado com peixe frito ou grelhado e cerca de duas dezenas de sugestões de saladas”, garante a organização, a cabo da autarquia local.

A iniciativa, que arrancou em 2015, pretende dar a “conhecer os produtos mais característicos de cada mês nesta região”.

Foto CM Grândola

Para além dos clássicos, uma das propostas mais originais chega da pizzaria Bello Giorno: precisamente, pizza de beldroegas.

As casas aderentes na cidade são a Coutada, Bella Giorno e Casa de Pasto; pelo concelho: Taberna (Sobreiras Altas), Lanterna (EN120), Café do Zuca (EN2161, Moinho do Meio, Melides), Flor de Sal (praia de Melides), Café Triunfo (EN120, Santa Margarida da Serra) e Pinheiro da Chave (EN261). Mais informações no site da câmara e Grândola.