Bruxelas agrava projecção de contracção em Portugal para 9,8%

A Comissão Europeia agravou esta terça-feira as previsões económicas para Portugal este ano face aos choques da covid-19, estimando agora uma contracção de 9,8% do PIB, muito acima da anterior projecção de 6,8% e da do Governo, de 6,9%, que consta do Orçamento do Estado Suplementar (OES), aprovado na semana passada no Parlamento.

A previsão agora apresentada para a quebra do PIB em Portugal em 2020 é a mais pessimista até agora. O Conselho de Finanças Públicas (CFP) prevê, no seu cenário mais benigno, uma queda da economia de 7,5%, o FMI de 8%, a OCDE de 9,4% e o Banco de Portugal de 9,5%.

Nas previsões intercalares de verão hoje divulgadas, o executivo comunitário reviu em baixa as projecções macroeconómicas da Primavera para o conjunto da zona euro e da União Europeia, mas mostra-se particularmente mais pessimista relativamente a Portugal, ao agravar a projecção de recessão em três pontos percentuais, apenas parcialmente compensada em 2021 com um crescimento de 6% (neste caso ligeiramente mais optimista do que os 5,8% antecipados na Primavera).

O executivo comunitário espera então agora uma contração em Portugal acima da média da zona euro (-8,7%) e da UE (-8,3%), quando há dois meses estimava que ficasse abaixo, ao antecipar uma queda da economia portuguesa de 6,8%, contra 7,7% no espaço da moeda única e 7,6% no conjunto dos 27 Estados-membros.

“Com o confinamento a começar a diminuir em Maio, a actividade económica está lentamente a retomar, mas para muitas empresas, tais como companhias aéreas e hotéis, é expectável que a mesma permaneça bem abaixo dos níveis registados antes da pandemia durante um longo período. O PIB deverá assim recuar 9,8% em 2020, antes de recuperar em torno dos 6% em 2021”, aponta a Comissão, que adverte ainda para riscos sobretudo para o lado negativo, “devido ao forte impacto do turismo estrangeiro”, sector “onde as incertezas no médio prazo permanecem significativas”.