Luís Filipe Vieira anuncia recandidatura à presidência do Benfica

Se alguém ainda tinha dúvidas, Luís Filipe Vieira fez questão de as desfazer nesta terça-feira e anunciou que será candidato a novo mandato à presidência do Benfica.

A revelação foi feita no plenário dos órgãos sociais do clube da Luz e surge depois de o actual líder benfiquista, após a derrota do Benfica com o Marítimo, na Madeira, ter deixado em aberto a possibilidade de não se apresentar ao acto eleitoral, marcado para o próximo mês de Outubro.

“Quando chegar a Lisboa terei de tomar uma decisão. Até lá ainda muita coisa se vai passar, pois tenho de falar com a minha família, mas espero também não vergar”, afirmou, na ocasião.

Actualmente com 71 anos, Vieira já é o presidente do Benfica há mais tempo no cargo. O seu primeiro mandato na presidência do clube lisboeta teve início a 3 de Novembro de 2003. Depois, seguiram-se mais quatro mandatos. O último teve início a 27 de Outubro de 2016, depois ter garantido a reeleição com 95,52% dos votos, não tendo tido adversários no acto eleitoral.

O presidente das “águias” contribuiu para a conquista de 22 troféus nos últimos 17 anos enquanto dirigente, sete dos quais campeonatos nacionais. O mais recente triunfo foi selado no início da presente temporada, com uma goleada dos “encarnados” ao Sporting por 5-0 na final da Supertaça. Luís Filipe Vieira este ainda presente na conquista de um tetracampeonato, marca nunca antes atingida pelo emblema da Luz.