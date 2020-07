Pintura de Vieira da Silva no leilão global da Christie’s

O óleo Tours d'arme, da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), está entre as obras de arte do século XX que vão ser leiloadas na sexta-feira num leilão internacional da Christie's.

O leilão, anunciado em Maio pela empresa como tendo um novo formato “global” para se adaptar à actual pandemia, decorrerá em simultâneo em Hong Kong, Paris, Londres e Nova Iorque.

O óleo de Vieira da Silva data de 1954 e foi comprado em 1960 à Galerie Pierre, de Paris, por um coleccionador do Canadá e posteriormente vendido num leilão da Sothebys, em 2013, ao seu actual proprietário. Na altura, atingiu 445 mil euros; no catálogo do leilão ONE: A Global Sale, surge agora com uma base de licitação estimada entre 600 mil e 800 mil euros.

Em 2018, outra obra de Vieira da Silva, L'Incendie 1, foi leiloada em Londres, pela mesma leiloeira, por um valor recorde para a artista: 2,290 milhões de euros. O quadro pintado em 1944 partia com uma estimativa de base entre 1,2 milhões de euros e 1,6 milhões de euros.

O leilão marcado para sexta-feira inclui obras de artistas como Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Joan Miró, René Magritte, Robert Rauschenberg, Alexander Calder, Georgia O'Keefe, Jean-Michel Basquiat ou Lucio Fontana.

Em Maio, quando o leilão foi anunciado, a Christie's explicou, em comunicado que “o novo formato visa criar uma plataforma adaptável e inclusiva para apresentar importantes obras de arte a licitadores globais”, tendo salientado a obra de Picasso que agora vai à praça, Femmes d'Alger (versão F, 1955), estimada em 23 milhões de euros.

Devido à pandemia, a leiloeira está a “reconfigurar novos formatos para fazer convergir os mundos real e virtual”, afirmou, então, Alex Rotter, um dos responsáveis da Christie's.

O leilão decorrerá pela primeira vez em live-streaming, e também presencialmente, naquelas cidades, seguindo as normas das autoridades locais. As sessões, consecutivas, terão início em Hong Kong.