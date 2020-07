Mais seis mortes e 232 casos em Portugal. Casos activos e internamentos continuam a subir

Portugal registou esta segunda-feira mais seis mortes, um aumento de 0,37%, e 232 novos casos confirmados de covid-19, uma subida de 0,53%. Desde o início do surto, já foram identificadas 44.129 infecções e morreram 1620 pessoas. Dos novos casos, 195 (84%) foram identificados na região de Lisboa.

O boletim epidemiológico desta segunda-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS) indica que foram dadas como recuperadas mais 149 pessoas nas últimas 24 horas, aumentando para 29.166 o total de recuperações. Excluindo as recuperações casos e os óbitos, há 13.343 casos activos em Portugal – mais 77 do que no domingo –, cerca de um terço do número total de casos identificados desde o início do surto.

Há 513 pessoas internadas, mais nove do que no dia anterior, das quais 74 estão nos cuidados intensivos (mais uma).

A taxa de letalidade global é de 3,7%, anunciou António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, na conferência de imprensa desta segunda-feira sobre a evolução da pandemia em Portugal.

Dos doentes infectados, 96,2% estão a recuperar no domicílio e 3,8% estão internados: 0,5% em unidades de cuidados intensivos e 3,3% em enfermaria.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com o maior número de casos acumulados, contabilizando desde Março 20.722 infecções e 507 mortes (mais três mortes nas últimas 24 horas). A região Norte, com o segundo maior número total de casos, é a que regista mais óbitos, com 820 em 17.766 casos (mais uma morte e 18 casos).

Nas últimas 24 horas, foram também identificados mais 12 casos no Alentejo (539), onde ainda se lamentam mais duas mortes desde domingo, para um total de 15; seis casos no Centro (4195; um caso no Algarve (663). A Madeira e os Açores não têm registo de qualquer novo infectado nas últimas 24 horas, contabilizando 93 e 151 infecções, respectivamente.

O relatório desta segunda-feira volta a não incluir a actualização da distribuição dos casos por cada concelho, à semelhança do que aconteceu no domingo. Numa nota inserida no boletim, a DGS afirma que está “a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde que ficará concluída durante os próximos dias”.

O relatório continua também sem apresentar o quadro com a distribuição dos casos por grupos etários, à semelhança do que aconteceu nos últimos três dias. Esta ausência deve-se a “um erro informático” que a DGS espera pode ser corrigido “com a maior brevidade possível”.

Os dados são um agregado dos registos dos Agrupamentos de Centros de Saúde da região. Isto acontece porque “a não-notificação laboratorial no SINAVE LAB por um parceiro privado em 3 dias da semana em curso originou cerca de 200 notificações cuja distribuição ainda carece de análise”, refere o relatório de situação diário divulgado esta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).