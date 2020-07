Responsáveis do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central demitem-se

A presidente executiva do Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central, Laurência Genésio, e o presidente do conselho clínico, deste organismo, António Matos apresentaram nesta segunda-feira a sua demissão das funções que desempenhavam sem que fossem explicadas as razões.

A RTP adiantou que estes dois responsáveis saíram por não concordarem com a mobilização de médicos para trabalharem na Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz. Neste lar, 12 utentes morreram vítimas do novo coronavírus.

João Proença, dirigente do Sindicado dos Médicos da Zona Sul, disse ao PÚBLICO que se tratou de uma “mobilização forçada de médicos” imposta pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo para o combate ao surto da Covid-19 em Reguengos de Monsaraz, “atitude autoritária que carece de sustentação legal”, criticou o dirigente sindical.