Ministério manda parar recolha de manuais escolares

O Ministério da Educação deu ordens às escolas para que travem o processo de recolha dos manuais, depois de o Parlamento ter aprovado, no final da semana passada, durante a votação do Orçamento Suplementar, uma proposta que impunha essa solução. A tutela sugere que as famílias que já tenham entregado os manuais devem poder deixá-los à guarda dos estabelecimentos de ensino até ao início do ano lectivo.

