Exames nacionais: de máscara e com perguntas opcionais

Os exames nacionais do ensino secundário, que começam esta segunda-feira, não são este ano obrigatórios. Os alunos só têm que ir fazer provas às disciplinas que servem para ingresso no ensino superior. Esta e outras questões esclarecidas pela editora de sociedade do PÚBLICO, Rita Ferreira.

