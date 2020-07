Exame de Português: parte obrigatória sem conteúdos curriculares

Não existem conteúdos curriculares na componente obrigatória do exame de Português do 12.º ano, realizado nesta segunda-feira. A hipótese de ser esta a opção para as provas deste ano já tinha sido antecipada pelo PÚBLICO e é confirmada agora pelo exame de Português, para o qual estavam inscritos 41.887 alunos.

Esta componente é constituída por cinco itens cuja cotação total vale 96 pontos em 200. Quatro deles valem 13 pontos cada e o quinto soma 44.

Os primeiros (itens 1 a 4 do grupo II) são perguntas de escolha múltipla a propósito de um texto do professor do Instituto Superior Técnico, Arlindo Oliveira, sobre a quantidade e a qualidade da informação que recebemos a toda a hora, Bits, estrelas e grãos de areia, publicado no PÚBLICO em 2019. No último (grupo III do exame) pede-se que os alunos escrevam um texto de 200 a 350 palavras com uma “apreciação artística” de um cartoon do pintor albanês Agim Sulaj, que se encontra reproduzido na prova.

Só a cotação deste cinco itens é que conta obrigatoriamente para a classificação final do aluno. Num comentário enviado ao PÚBLICO, a presidente da Associação de Professores de Português (APP), Filomena Viegas, destaca “a mudança de género de texto” pedido aos alunos no Grupo III, que está incluído na componente obrigatória, frisando que “é de saudar” pedir-se uma “apreciação crítica em vez do habitual texto de opinião, dado que é um dos conteúdos, associado a descritores de desempenho deste ciclo de ensino, que não tem sido avaliado.”

Das restantes dez perguntas que integram a prova só contribuem para a nota final as oito cujas respostas tiverem melhor pontuação. Cada um destes itens vale 13 pontos. Os autores propostos constam da lista de leitura do 11.º ano: Eça de Queirós, com dois excertos de A Ilustre Casa de Ramires e de Os Maias; Ricardo Reis e Padre António Vieira.