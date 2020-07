Especialistas alertam Marcelo para chegada do Inverno e pressas na economia

Não é que o bastonário da Ordem dos Médicos não esteja preocupado com a economia do país, porque garante estar. O que Miguel Guimarães defende é que, se não se controlar a situação pandémica em Portugal, algo que considera ainda não estar acautelado, a economia vai sofrer danos ainda maiores. Esta “relação” entre economia e saúde e, ainda, a chegada do Inverno foram apenas algumas das preocupações que este responsável transmitiu ao Presidente da República nesta segunda-feira, numa reunião entre Marcelo e o Fórum Médico de Saúde Pública.

“Esta relação entre a saúde e a economia é uma relação que tem de ser muito bem pensada. Porque, se mantivermos uma grande dificuldade na saúde durante muito tempo, isto vai ter ainda um efeito maior na economia. Não tenhamos dúvidas sobre isso”, disse Miguel Guimarães, no final do encontro aos jornalistas, através de videoconferência.

O planeamento da chegada do Inverno é outro dos temas que merece o alerta destes especialistas, no sentido de ter de se antecipar respostas e não reagir apenas depois. Esta foi, aliás, uma mensagem também sublinhada pelo bastonário: “Neste momento, como não estamos a dar uma resposta suficientemente eficaz, nesta fase de desconfinamento, porque não antecipamos medidas, não tivemos um planeamento adequado, não reforçamos os recursos humanos, não reforçamos os meios técnicos que nos permitiriam chegar mais longe, com mais rapidez, não testamos aquilo que, se calhar, devíamos estar a testar nesta fase, porque o isolamento dos doentes demora tempo, o rastreamento tem também, de alguma forma, falhado, é evidente que este prolongar tem custos para economia. E tem custos que podem ser brutais”, disse o bastonário, salientando que não se pode “dizer que está tudo bem neste momento”, porque “não está”.

“Enquanto não resolvermos de forma sustentada aquilo que são os problemas na saúde, estamos a falar da questão Covid-19, é evidente que a economia vai recuperar muito mais devagar. Somos um país, tal como a Grécia e outros, que depende muito do turismo”, continuou o bastonário, frisando que, embora também lamente a decisão do Reino Unido de não colocar Portugal na lista inglesa de países de baixo risco para a covid-19, e por isso dispensados de quarentena”, lembra que as decisões se baseiam em “números”.

“Temos de dar uma resposta eficaz, temos de ter mais meios, temos de ter mais capacidade e temos de antecipar medidas, esta é que é a questão essencial. É tomar as medidas antes do tempo. Se pudéssemos recuar ao confinamento e, se em vez de termos começado a usar máscaras de forma obrigatória numa determinada fase, tivéssemos começado uma ou duas semanas antes, provavelmente, teríamos tido muito menos infectados”, afirmou, sublinhando que, na fase do desconfinamento, “o sistema de vigilância, de fiscalização, tem de funcionar em pleno” e defendendo o uso de aplicações que ajudem os médicos nesse sentido.

Os especialistas que estiveram reunidos com o Presidente da República lamentaram ainda que a ministra da Saúde não tivesse ainda recebido este Fórum, que os médicos de saúde pública não estejam a ver os seus direitos de descanso e remuneração por trabalho extraordinário devidamente acautelados e que a reforma da saúde pública esteja “empatada”.

O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, salientou que a “falta de alocação de recursos” na saúde pública “é gritante” e que as verbas disponibilizadas são insuficientes, considerando que, quando se aloca a este sector “700 mil euros”, se está a preterir a área numa altura de “emergência” em detrimento de outras.

Também alertou para a necessidade de se planear a chegado do Inverno, apelando para que a resposta seja menos reactiva e mais pró-activa e considerando que se esse “antecipar de problemas” tivesse sido o caminho, no que toca a, por exemplo, inquéritos epidemiológicos, rastreamento de contactos e vigilância, a situação em Lisboa e Vale do Tejo poderia ser outra neste momento.

Aliás, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha afirmou mesmo que lhe custa “repetir, mas a verdade é que a Autoridade de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo é a responsável pela circunstância do descontrolo da pandemia em Lisboa”.

Sobre o que poderá ter falhado no desconfinamento, Ricardo Mexia entende que se devia “antecipadamente” ter “dotado o país de capacidade de resposta e ter recrutado pessoas, ter-lhes dado formação para que pudessem complementar o trabalho das unidades de saúde pública no que diz respeito, por exemplo, ao rastreio dos contactos” e à “vigilância activa”, tarefas que” podem ser feitas por outros profissionais, mediante um treino que não é particularmente longo”. Isso, prossegue, poderia “ter evitado aqueles atrasos na realização dos inquéritos epidemiológicos, os atrasos na identificação dos casos e os atrasos em colocar alguns contactos em quarentena, o que pode ter gerado cadeias de transmissão que seriam evitáveis”.

Quanto ao planeamento da chegada do Inverno, alerta para a possível “sobrecarga” do Sistema Nacional de Saúde, que poderá enfrentar “uma pandemia enxertada em cima do surto sazonal de gripe”. O que é preciso? “Ter os recursos dimensionados para essa resposta e esses recursos são, por um lado, a montante dos cuidados de saúde, na estratégia de comunicação, na capacidade de identificação precoce dos casos, do isolamento e a quarentena dos contactos, mas também, do ponto de vista da resposta, o internamento e as unidades mais diferenciadas, como os cuidados intensivos, vão ter de ter uma capacidade de resposta mais abrangente que possa fazer face a um previsível aumento do número de casos”.

Para além da questão da falta de recursos na área da saúde pública, o bastonário fez ainda questão de alertar para a necessidade de assegurar os cuidados de saúde a outros doentes que não sejam os da Covid-19. Disse haver uma diferença “muito elevada” em relação ao ano anterior, por exemplo, no período entre Março, Abril e Maio, no número de cirurgias por fazer, que situou em mais de 90 mil, e que as consultas por realizar, nos hospitais, são “mais de 900 mil”.