DGS: “Portugal reporta ininterruptamente. Muitos países não reportam com esta regularidade”

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, defendeu esta segunda-feira, quando questionada sobre algumas discrepâncias nos dados dos boletins diários sobre a evolução da covid-19, que a informação está “o mais perto possível da realidade” e que “há mais de 125 dias que Portugal reporta ininterruptamente o total de casos confirmados”, acrescentando que este número é “fiável”.

Graça Freitas destacou, na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia no país, que “a vigilância epidemiológica em Portugal nunca foi tão escrutinada”. “Até à data captámos quase 400 mil pessoas suspeitas, o que gera um volume de milhões de informações”, explicou, referindo que o sistema é “complexo” e tem sofrido “melhorias e incrementos”.

“Há mais de 125 dias que Portugal reporta ininterruptamente o total de casos confirmados. Muitos países não reportam com esta regularidade. Temos de estar orgulhosos do caminho que fomos fazendo para fornecer aos decisores e aos portugueses a informação o mais perto possível da realidade”, defendeu a directora-geral da Saúde na conferência de imprensa desta segunda-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Relativamente aos dados dos concelhos, Graça Freitas afirmou que, a nível local, “há outros instrumentos” e é possível “captar dados precocemente que ainda não entraram nas plataformas informáticas”. “Não tem nada a ver com esconder casos. O nível de casos reportado a nível nacional é o número do qual temos conhecimento”, assegurou a directora-geral da Saúde.

À semelhança do que aconteceu no domingo, o relatório desta segunda-feira volta a não incluir a actualização da distribuição dos casos por cada concelho. Numa nota inserida no boletim, a Direcção-Geral da Saúde afirma que está “a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde, que ficará concluída durante os próximos dias”.

Os dados por concelho são um agregado dos registos dos Agrupamentos de Centros de Saúde da região. Isto acontece porque “a não-notificação laboratorial no Sinave Lab por um parceiro privado em três dias da semana em curso originou cerca de 200 notificações cuja distribuição ainda carece de análise”, refere o relatório de situação diário desta segunda-feira.