Novas regras para votar nas eleições do PS: lavar as mãos, manter a distância

A comissão permanente do PS esteve reunida nesta segunda-feira para definir uma série de regras (e reforçar outras) sobre a organização e a condução das eleições para as estruturas federativas nos próximos dias 17 e 18 de Julho, cujos congressos se realizarão, depois, nos dias 12 e 13 de Setembro, em moldes a definir.

Regra 1: menos de 10 pessoas na sala

Em cada momento, não devem estar no interior das salas onde decorre a votação mais de dez pessoas, entre militantes, membros da mesa eleitoral e delegados das lista;

Regra 2: manter o distanciamento social

Respeitar o distanciamento social mínimo nas zonas de acesso (e de espera) e evitar contactos próximos de saudação;

Regra 3: lavar as mãos

Antes de exercerem o direito do voto, pegando nos boletins e usando as canetas, os eleitores devem lavar as mãos e cada mesa de voto deve colocar produtos desinfectantes (álcool ou gel de base alcoólica ou toalhetes húmidos de limpeza);

Regra 4: voto electrónico em 19 secções

No caso de Lisboa, e atendendo à situação de calamidade e contingência declarada em 19 das suas secções, o PS vai promover o voto exclusivamente electrónico naquelas 19 secções e o voto presencial ou electrónico nas restantes secções;

Regra 5: segurança eleitoral

A comissão permanente do PS garante que o mecanismo a utilizar para o voto electrónico garante isenção, idoneidade e segurança ao acto eleitoral.

As regras são assumidas pelo PS com a necessidade de assegurar a todos os militantes o exercício do direito de voto.