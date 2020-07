Praxe na Universidade do Minho volta presencialmente em Julho

A maioria das aulas já terminaram na Universidade do Minho (UM), mas a praxe vai continuar. O Cabido de Cardeais, o grupo que gere a praxe na academia minhota de Braga e Guimarães, anunciou esta tarde que a praxe vai voltar presencialmente durante o mês de Julho para se “fazer um fecho ao ano praxístico”, com uma série de medidas para tentar manter o distanciamento social.

Num comunicado publicado através do Facebook, o Cabido de Cardeais diz que as praxes não podem exceder as três horas de duração, não pode haver mais de vinte pessoas por praxe e é obrigatório o uso de máscaras.

Os cursos que retomarem a actividade da praxe têm de organizar “uma praxe de acção social” (semelhante ao que muitos cursos já fazem na época do Natal), aponta ainda a autoridade “praxística” da UM.

Ao PÚBLICO, o papa da academia minhota (o responsável máximo da praxe na UM), Pedro Henriques, esclareceu que todas as autoridades locais “estão a par de tudo” (autárquicas, de segurança - “como a GNR e a PSP” - e de saúde) e as “regras muito rigorosas” foram delineadas em conjunto com essas autoridades.

“Toda a gente, independentemente de estar trajado ou não, tem de usar máscara, e os blocos terão um distanciamento social de dois metros”. Questionado sobre se os cursos foram pressionados para optar por um regresso presencial, Pedro Henriques afirmou que “a opção de voltar a realizar praxes presenciais foi dos cursos” e que o Cabido de Cardeais apenas “apresentou alternativas” para a conclusão da praxe, passando a autorizar a praxe presencial mas não terminando com a praxe à distância.

Sobre a praxe em si, Pedro Henriques apontou ainda que “a praxe termina a 31 de Julho, com ou sem praxe presencial”, e os caloiros passarão para o próximo patamar na hierarquia a partir desse dia (em condições normais, os caloiros deixariam de o ser no final do cortejo que foi cancelado).

Dos 56 cursos que têm praxe na Universidade do Minho, 29 optaram por ter praxes presenciais. O papa alertou que o número de praxes foi drasticamente reduzido, para evitar que vários cursos praxem ao mesmo tempo na zona do campus de Gualtar – deverá haver apenas duas praxes durante o mês, por curso.

Como qualquer universidade, há estudantes deslocados, inclusive vindos das ilhas. Pedro Henriques afirmou que os caloiros não sairiam prejudicados por não comparecerem às praxes dos cursos que escolherem voltar ao campus, “mesmo que faltem por serem de longe ou pelos pais não autorizarem que voltem para a praxe”.

O praxante admite que informar as autoridades de Braga “foi mais fácil”, especialmente com a Junta de Freguesia de Gualtar, onde se situa o maior pólo na cidade de Braga, e o Cabido mantém o diálogo com as autoridades de Guimarães para que “tudo corra bem”.

Além do anúncio e das novas normas, o Cabido de Cardeais pede ainda a todos os praxantes e praxados para agir “com responsabilidade porque, e como tem acontecido recentemente, rapidamente são-nos retiradas as liberdades que fomos alcançando”.