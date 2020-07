​O corredor aéreo britânico

Afinal, a mais antiga aliança diplomática em vigor da Europa não teve rendilhar suficiente da parte lusa. Portugal continental foi excluído do corredor aéreo britânico como destino seguro para férias. O Governo espanhol deu melhor as cartas do que o Governo português. De resto, que força tem Portugal para impor quarentena a cidadãos da União Europeia? No entanto, não devemos tapar o sol com uma peneira. Urge responsabilizar a Direcção-Geral da Saúde, contribuinte para esta decisão do Governo britânico. Quando ouvimos António Costa falar em castelhano na cerimónia de abertura das fronteiras entre Portugal e Espanha, pouco mais há a dizer.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

"Buenos dias”...

Com pompa e circunstância, Pedro Sánchez e António Costa oficializaram a livre circulação nas fronteiras entre o nosso país e a Espanha. Vi o nosso primeiro-ministro, no seu discurso, a certa altura, deixar a língua de Camões para a do castelhano, ao contrário do seu homólogo, Pedro Sánchez, que nem uma palavra proferiu em português, e bem. Não sabia que o nosso primeiro-ministro falava castelhano de forma altamente irrepreensível, mas salvo o devido respeito, numa cerimónia como esta não deveria trocar a nossa língua pela de Cervantes - Pedro Sánchez, aquando do seu discurso, falou a nossa língua? Claro que não.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Haja consciência

A imagem de segurança e confiança que o nosso país conseguiu transmitir para o exterior, face ao combate à pandemia que vivemos, deu indícios que estava a ser percepcionada como uma alternativa possível para investimentos. Porém, quando facilitamos e desrespeitamos as medidas recomendadas, colocamos em risco a nossa saúde, a dos que nos rodeiam e a sanidade da própria economia. Procedimentos que levam ao adiar da segurança e da confiança necessários para permitir o regresso do turismo, seja ele externo ou interno, e põem em causa inúmeros postos de trabalho que dele dependem. Por tudo isto, haja consciência, enquanto cidadãos. Um contexto onde jamais poderá haver cedências (…) para bem de todos.

Manuel Vargas, Aljustrel

A TAP

A sigla TAP poderá simbolizar a concretização a muitíssimo curto prazo da maior Tragédia Aérea Portuguesa que há memória ao longo da nossa longeva história pátria. De facto, durante a sua vida de quase oito décadas, os ventos nunca lhe foram bonançosos. De companhia de bandeira, que muito pouco ou nada isso tem honrado, por culpa dos falcões que a têm desgraçadamente mal gerido, passando pelas directrizes erradas de políticos sem senso algum para tão altos voos, não se lhe vislumbra nada de bom, qualquer que seja o futuro que ainda lhe esteja predestinado, pois o seu presente, seja o que que se venha a tomar, é um descomunal presente envenenado, tóxico de mais para todos nós, no que toca ao seu salvamento.

José Amaral, Vila Nova de Gaia​