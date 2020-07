Von der Leyen sob fogo por envolvimento na campanha eleitoral da Croácia

Através do seu porta-voz, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu que “houve um erro não intencional” na sua identificação num vídeo da campanha eleitoral do partido União Democrática Croata (HDZ) do primeiro-ministro, Andrej Plenkovic, vencedor das legislativas deste domingo, com 60% dos votos. Masnão entende que o seu envolvimento na política interna de um dos países membros configure uma “quebra” do Código de Conduta dos membros do executivo comunitário, nem vê necessidade de se desculpar.

