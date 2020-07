Macron promove dança de cadeiras no Governo para apagar fogos e relançar o mandato

Não foi propriamente uma revolução, mas também não se pode falar em continuidade política. A remodelação do Governo francês foi revelada esta segunda-feira e inclui mudanças nas pastas do Interior, do Ambiente, do Trabalho e da Justiça e mantém intocados os ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Economia e da Saúde. Com Jean Castex como primeiro-ministro, o executivo tem como missão relançar a economia francesa, fortemente abalroada pelos efeitos da pandemia, ao mesmo tempo que procura dar um novo ímpeto ao que resta do mandato do Presidente Emmanuel Macron, em aparente decadência.

Continuar a ler