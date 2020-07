Explosão em instalação faz programa nuclear iraniano recuar vários meses

O Irão admitiu que uma explosão na instalação nuclear de Natanz causou grandes danos e que o seu programa nuclear vai retroceder vários meses, uma vez que o incidente danificou o desenvolvimento de novas centrifugadoras. O regime iraniano referiu-se a uma possível “sabotagem”, sem apontar o dedo. Mas as suspeitas recaem sobre Israel.

A explosão aconteceu na quinta-feira e, num primeiro momento, as autoridades iranianas disseram apenas que um incêndio tinha deflagrado num “complexo industrial” nas instalações nucleares de Natanz, na província de Isfahan, a sul de Teerão. Mas imagens obtidas vias satélite, diz o Guardian, mostram que o incidente teve maior proporção que a revelada.

Os responsáveis iranianos têm dito publicamente saber qual a causa do incêndio, optando por não a revelar. Na quinta-feira, a agência estatal iraniana IRNA publicou um artigo sobre a possibilidade de se ter tratado de sabotagem, sem se referir aos Estados Unidos ou a Israel, inimigos tradicionais do Irão.

Behrouz Kamalvandi, porta-voz da Organização da Energia Atómica do Irão, reconheceu no domingo que o incêndio poderá atrasar o desenvolvimento das novas centrifugadoras, diz o Guardian. Naquelas máquinas, o urânio é purificado até atingir poder usado em centrais nucleares - ou armas.

Os investigadores chegaram inclusive a considerar, diz o New York Times, que podia ter sido um míssil cruzeiro, um drone ou ataque informático. Estados Unidos e Israel temem o aumento de capacidade do Irão de produzir combustível nuclear - e já anteriormente desenvolveram vírus informáticos que causaram extensos danos nas centrifugadoras iranianas. O primeiro foi o Stuxnet, em 2009, mas seguiu-se-lhe o Flame, em 2012.

Contudo, a hipótese mais provável, diz Teerão, é que alguém tenha conseguido transportar um engenho explosivo para o interior das instalações de Natanz, sem se saber se há outros. Mas houve mais dois incidentes desde quinta-feira, noutros locais.

Um responsável das secretas norte-americanas dedicado ao Médio Oriente admitiu ao New York Times que Israel foi responsável por introduzir um engenho explosivo nas instalações iranianas. Caso seja verdade, é um exemplo claro de quebra de segurança e junta-se a um outro incidente, também num local estratégico: a explosão, a 26 de Junho, numa instalação onde se suspeita que seriam produzidos mísseis. E, nos últimos meses, têm ocorrido dezenas de episódios, incluindo incêndios, em complexos industriais iranianos, muitos dos quais atribuídos a Israel, diz o New York Times.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Israel é a única potência nuclear no Médio Oriente - embora não o assuma - e uma das suas prioridades na política externa tem sido impedir que Teerão tenha armas nucleares. Recusou-se a assinar o acordo nuclear de 2015, pressionou para que os EUA o abandonassem, o que veio a acontecer. Em 2018, por exemplo, agentes seus infiltraram-se num armazém iraniano e roubaram documentos ultra-secretos, entregando-os à Agência Internacional de Energia Atómica, afirmando provarem o interesse do Irão em produzir armas nucleares - os documentos, no entanto, eram anteriores ao acordo de 2015.

“Nem todos os incidentes que acontecem no Irão estão relacionados connosco”, garantiu Benny Gantz, ministro da Defesa israelita, à Israel Radio. “Todos aqueles sistemas são complexos, têm muitos processos de alta segurança e não sei [se os iranianos] são sempre capazes de os manter”. Mas as suas palavras não foram suficientes para acalmar as suspeitas.