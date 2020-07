China e EUA medem forças no Mar do Sul da China com exercícios militares

Pequim não gostou de saber que dois porta-aviões americanos iam navegar as águas do Mar do Sul da China pouco depois de serem atravessadas pela sua Marinha e garantiu estar pronta a enfrentar o desafio dos Estados Unidos. Esta medição de forças acontece num momento de tensão entre as duas potências rivais na região Ásia-Pacífico, multiplicando as possibilidades de deflagração.

