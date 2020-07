Angola prende três activistas de Cabinda por delito de opinião

Três defensores da independência de Cabinda, província sem continuidade territorial com o resto de Angola, de onde se extrai a maior parte do petróleo do país, foram detidos e acusados de delitos de associação criminosa, associação de malfeitores, rebelião e ultraje ao Estado por terem colado cartazes a pedir o fim da guerra no território e o estabelecimento de um diálogo com as autoridades: “Cabinda não é Angola! Queremos o diálogo!”

Continuar a ler