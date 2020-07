Estas vacas estão na primeira linha do combate aos incêndios

No início da década de 1990, António Moutinho Ferreira, hoje com 62 anos, foi condenado pelo tribunal por estar a pastar cabras numa das montanhas do concelho de Vila Pouca de Aguiar. Quando isso aconteceu não era proibido deixar o gado à solta no monte, mas não podiam circular em qualquer sítio – em zonas de floresta o acesso estava vedado. Azar do pastor, no sítio onde deixava os animais livremente havia um pinheiro, que conferia àquela área a designação de zona florestal. Perante o juiz não houve argumento que servisse para demover o tribunal de dar ordem de execução de multa. Pagou-a, mas continuou a deixar os rebanhos seguir atrás de alimento fora das cercas.

