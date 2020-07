Centro de convívio substitui centro de dia fechado em Vila Velha de Ródão

As obras de remodelação na antiga escola de Sarnadas de Ródão, Vila Velha de Ródão, para a transformar num centro de convívio, estão quase terminadas e o espaço deve entrar em funcionamento brevemente para fazer face ao encerramento do centro de dia local.

Esta obra resulta da união de esforços entre a Câmara de Vila Velha de Ródão e a junta de freguesia de Sarnadas de Ródão, na sequência do encerramento do centro de dia daquela localidade pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão, situação que colocava os idosos perante a alternativa se deslocarem para a sede do concelho.

“De forma a evitar a deslocação para fora da freguesia e garantir a existência um espaço de socialização e bem-estar para os idosos, que continuam a beneficiar do apoio domiciliário fornecido pela Santa Casa da Misericórdia, a câmara e a junta de freguesia comprometeram-se a criar um Centro de Convívio nas instalações da antiga Escola Primária de Sarnadas de Ródão”, explica, em comunicado, o município de Vila Velha de Ródão.

As obras de remodelação e adaptação da antiga escola primária de Sarnadas de Ródão, de forma que o edifício possa funcionar como centro de convívio para a população idosa da freguesia, encontram-se em fase de conclusão.

"Tendo em conta a evolução dos trabalhos, a finalização dos mesmos deverá acontecer até ao final do mês de Julho, embora só deva abrir ao público quando a situação epidemiológica pela covid-19 o permita e estiverem reunidas as condições de segurança e saúde para os utilizadores”, lê-se na nota.

A intervenção foi promovida por administração directa pelo município de Vila Velha de Ródão e procurou dar ao espaço melhores condições de acessibilidade, conforto e segurança.

Para além da uniformização do piso térreo, de modo a eliminar desníveis e degraus, a intervenção contempla a adaptação das instalações sanitárias, a melhoria das condições de climatização do edifício e a instalação de mobiliário geriátrico adequado às novas funções do espaço.