Lisbon Marriott reabre com pacotes de Verão à beira da piscina

O Lisbon Marriott reabre no dia 8 de Julho depois de dois meses de encerramento, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, das entidades nacionais e regionais de saúde e do conselho global de limpeza da Marriott International. A abertura é ainda marcada pela promoção de pacotes de Verão.

As medidas de prevenção e higiene empreendidas são transversais ao grupo Marriott International e são objecto de procedimentos de controlo reforçados, tal como indicado em comunicado. “Abriremos com muita energia. Implementámos todas as medidas necessárias para que os hóspedes estejam em segurança, mantendo a qualidade de serviço pela qual somos reconhecidos. Apesar da época desafiante que vivemos, e de todas as mudanças que estamos a colocar em prática, mantemos como objectivo o de garantir uma experiência memorável a todos em que nós confiam”, realça Elmar Derkitsch, director-geral do Lisbon Marriott Hotel, no mesmo comunicado.

O hotel lança ainda três novos pacotes de Verão, focados no usufruto da piscina. Dois foram idealizados para quem está por Lisboa nos meses de calor, sem estadia incluída; o terceiro adiciona uma noite no hotel, com a possibilidade de utilizar as instalações durante parte do dia.

O pacote Funcation by the pool dá acesso à piscina, a um quarto com capacidade para quatro pessoas (para amigos ou família) e a 20% de desconto em alimentos e bebidas. Um dia completo para duas pessoas, das 9h às 17h, tem preços a partir de 89€; e a opção de meio-dia, das 9h às 14h ou das 12h às 17h, tem preços a partir de 69€ para duas pessoas.

Já o Crewcation by the pool permite o acesso à piscina, a uma sala privada, equipada com máquina de café e águas aromatizadas, um crédito de 60€ para utilizar em alimentos e bebidas e a um dos quartos do hotel. O preço para um dia completo (das 9h às 17h) para oito adultos inicia-se nos 280€.

O hotel apresenta uma terceira opção, com estadia incluída: o Staycation unwind by the pool contempla uma noite com pequeno-almoço incluído, direito a fazer early check-in a partir das 11h (o check-in habitual seria às 14h) e late check-out às 15h (o check-out habitual seria às 12h), bem como acesso à piscina e um crédito de 40€ para utilizar em alimentos e bebidas durante o dia da experiência. Neste pacote, e após a reserva, será oferecido ao cliente um upgrade para a categoria superior de quarto. Uma noite para um adulto tem preços a partir de 119€ e para dois adultos a partir de 129€.