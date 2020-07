Exames nacionais em tempos de covid-19

A primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário arrancou esta segunda-feira, 6 de Julho. Com máscaras e gel desinfectante, devido à pandemia de covid-19, os alunos do 12.º ano abrem a época de provas com o exame de Português. É o caso dos alunos da secundária Clara De Resende, no Porto, nestas imagens.

Este ano, os exames não são obrigatórios: os alunos só têm de ir fazer provas às disciplinas que servem para ingresso no ensino superior. Também os enunciados têm mudanças relativamente aos anos anteriores, com perguntas de resposta obrigatória e outras de resposta opcional, além de a pontuação das questões também ser diferente do habitual.