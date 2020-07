Governo dos Açores diz que SATA já tem plano de reestruturação

A secretária regional dos Transportes e Obras Públicas dos Açores, Ana Cunha, revelou esta segunda-feira que o plano de reestruturação da companhia aérea SATA já está concluído, mas disse que os pormenores só deverão ser divulgados pela administração da empresa.

“Feito o pedido de auxílio de emergência, a empresa tem seis meses para apresentar o plano de reestruturação, no entanto, daquilo que temos acompanhado provavelmente será apresentado bastante mais cedo, até porque foi esse o compromisso do conselho de administração da SATA, mas mais pormenores a SATA terá de os dar”, avançou.

Ana Cunha falava, em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita à Aerogare das Lajes, na ilha Terceira.

Questionada sobre se o plano de reestruturação da companhia aérea pública já estava concluído, a governante respondeu apenas “sim”, sem se alongar em mais detalhes.

O novo conselho de administração da transportadora açoriana, que tomou posse em Janeiro, comprometeu-se a apresentar um plano estratégico e de negócios até ao final do primeiro trimestre do ano, mas a pandemia da covid-19 obrigou a uma reavaliação do documento.

No plenário de Junho, na Assembleia Legislativa dos Açores, Ana Cunha disse que o documento deveria ser apresentado ao accionista único da empresa, o Governo regional em representação da Região Autónoma dos Açores, até ao final desse mês.

Questionada no fim de Junho pela Lusa, a companhia aérea confirmou que tinha solicitado um pedido de auxílio de Estado, no quadro das ajudas extraordinárias previstas pela Comissão Europeia, mas considerou “prematuro adiantar cenários”.

A secretária regional dos Transportes e Obras Públicas também não quis revelar detalhes, alegando que isso competia à administração da empresa.

“O pedido já seguiu. O próprio ministro das Infraestruturas e Habitação já deu nota de que tinha recebido a carta do auxílio de emergência. Mais pormenores serão certamente revelados num curto espaço de tempo pela SATA”, apontou.

Inicialmente, a intenção do Governo dos Açores era de privatizar parte do capital social da Azores Airlines, mas essa decisão acabou por ser oficialmente abandonada, em meados de Junho, tendo o parlamento açoriano, devido a uma resolução do PPM aprovada em Maio, solicitado ao Governo regional o abandono do negócio​.

Na Aerogare das Lajes, uma das que têm gestão pública nos Açores, Ana Cunha disse que foram feitas obras e adoptadas medidas para dar “um maior conforto dos passageiros que a utilizam”, perante as novas orientações das autoridades de saúde, devido à pandemia da covid-19.

“Tem sido uma logística nova, mas julgo que temos estado com todos os serviços à altura, a fazer um esforço grande de adaptação e sempre com vista a que para o utilizador da infra-estrutura não se note essas novas regras em vigor, ou pelo menos que causem o menor constrangimento possível”, apontou.

Segundo a governante, foram realizados pequenos investimentos em equipamentos de segurança e raio-x para reforçar a capacidade das obras de embarque e foram implementadas medidas para impedir o cruzamento de passageiros e “levá-los para as zonas de rastreio com o maior conforto possível e da forma mais célere possível”.

Questionada sobre as obras no terminal de cargas da Aerogare das Lajes, com data de conclusão prevista para Junho deste ano, Ana Cunha disse que a obra estava "a decorrer bem” e que teve uma “pequena prorrogação” do prazo de conclusão devido à pandemia, previsto agora para o final de Agosto de 2020.