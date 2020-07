Sporting tem a sua melhor série para defender

Até Rúben Amorim chegar, o Sporting ainda não tinha conseguido ganhar mais do que três jogos seguidos, mas, desde que o jovem treinador aterrou em Alvalade, os “leões” não só ainda não perderam, como estão na sua melhor série vitoriosa da época. Já são quatro triunfos consecutivos e, nesta segunda-feira (21h, SPTV1), vão tentar o quinto em Moreira de Cónegos, frente a um Moreirense já bastante tranquilo na época com o seu lugar exactamente a meio da tabela (nono) e bem longe da zona dos aflitos.

Aliás, a invencibilidade de Rúben Amorim na I Liga já vem desde o Sp. Braga. Depois de ter sido promovido da equipa B dos minhotos, Amorim conseguiu oito vitórias e um empate no campeonato (só perdeu na Liga Europa), e, em Alvalade, são quatro vitórias e um empate (V. Guimarães). O jovem técnico sabe que isto não vai durar para sempre, mas quanto mais tarde acabar, melhor. “Preparo-me para um dia perder, mas não será esta semana, é sempre assim que penso. Perder faz parte do jogo, quando perdermos logo se vê”, frisou o técnico “leonino”, reconhecendo que é “normal” ser considerado o “treinador da moda” no futebol português: “As vitórias trazem isso. Duas derrotas mudam o cenário, temos de ter noção de que tudo muda de um momento para o outro.”

Amorim quer continuar a ganhar ao mesmo tempo que vai fazendo a sua avaliação do plantel a pensar na próxima época. O Sporting, diz o técnico, irá ao mercado, mas ainda é cedo para falar de prioridades. “Temos uma noção do que temos, mas não sabemos como irá ser o mercado. O principal é vermos que temos jogadores em casa para sermos competitivos na próxima época”, disse o técnico.

Para o confronto com os minhotos, o Sporting já poderá contar com Jovane Cabral e Marcos Acuña, dois regressos bem-vindos para Rúben Amorim, que passa a ter mais opções para as alas. “É sempre um bom sinal ter os jogadores à disposição. O Jovane estava numa boa fase, o Marcos dá coisas diferentes do Nuno Mendes, mas todos têm de lutar por um lugar durante a semana”, referiu o técnico, assinalando que Vietto, que parecia descartado para o que resta da época, está a recuperar mais depressa do que o previsto.

Do lado do Moreirense, Ricardo Soares, que pegou na equipa a meio da época, espera quebrar este ciclo vitorioso dos “leões”. “Espero um grande jogo de futebol, com muita qualidade, com duas equipas que atravessam um bom momento. O Sporting é um adversário que tem vindo a melhorar de jogo para jogo, mas algum dia vai ter de perder”, referiu.