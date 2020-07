Porto, a Entrada para o Mundo: um dos capítulos do livro de Neill Lochery

Pré-publicação

Chega nesta terça-feira às livrarias, numa edição da Casa das Letras, um livro sobre o Porto do professor de Estudos do Médio Oriente e do Mediterrâneo na University College London, Neill Lochery. Aqui pode ler o segundo capítulo de Porto, a Entrada para o Mundo intitulado Origens. O autor que já tinha lançado em 2012 uma obra sobre Lisboa.