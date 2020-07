Morreu o compositor italiano Ennio Morricone

O compositor italiano Ennio Morricone, o celebrado autor de bandas sonoras para o cinema, entre elas as de filmes já clássicos como os western spaghetti O Bom, o Mau e o Vilão e Aconteceu no Oeste, de Sergio Leone, ou A Missão, de Roland Joffé, e Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore, morreu na noite deste domingo numa clínica em Roma, onde foi internado há alguns dias na sequência de uma queda em que fracturou o fémur, noticiou a agência ANSA, citada pela Reuters. Tinha 91 anos.

Vencedor de um Óscar, em 2016, pela banda sonora de Os Oito Odiados (2015), de Quentin Tarantino, que se acrescentou a uma primeira estatueta da Academia de Hollywood, em 2007, pelo conjunto da sua carreira (que lhe valera, de resto, mais cinco nomeações), Ennio Morricone fora distinguido, no passado mês de Junho, em parceria com outro grande compositor de música para cinema, John Williams, com o Prémio Princesa das Astúrias das Artes, o mais recente de uma lista que se aproxima da centena de galardões e que inclui Globos de Ouro, Grammys e BAFTA.