Covid-19: BEI apoia farmacêutica CureVac para desenvolver vacina

O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai financiar a empresa biofarmacêutica CureVac em 75 milhões de euros para desenvolver vacinas, incluindo contra o coronavírus responsável pela pandemia de covid-19, foi divulgado esta segunda-feira.

Segundo um comunicado da Comissão Europeia, os 75 milhões de euros que o BEI vai emprestar à CureVac destinam-se a apoiar o desenvolvimento e produzir vacinas em larga escala, incluindo a candidata CVnCoV, que poderá evitar infecções pelo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de covid-19.

O empréstimo do BEI apoiará as actividades da CureVac para completar a sua nova unidade de produção de ácido ribonucleico mensageiro (ARN-mensageiro ou ARNm) em Tübingen, na Alemanha, sendo a transacção financiada ao abrigo do Mecanismo de Financiamento de Doenças Infecciosas do Horizonte 2020, o programa de investigação e inovação da União Europeia (UE) para 2014-2020.

Além disso, o empréstimo apoiará os esforços da empresa farmacêutica para expandir as suas capacidades de produção e acelerar a conclusão da sua quarta unidade de produção em Tübingen.

O financiamento do BEI será concedido em três parcelas de 25 milhões de euros após a conclusão de metas definidas antecipadamente.

Ao abrigo do Mecanismo de Financiamento de Doenças Infecciosas, o BEI já apoiou 13 empresas num total de 316 milhões de euros destinados ao desenvolvimento de tratamentos, vacinas e diagnósticos de várias doenças infecciosas, mas principalmente ao coronavírus, segundo o comunicado.