Covid-19: “Há aldeias que são como ‘lares a céu aberto’”

Portugal somava na última sexta-feira 21 concelhos, dos 308 em que se divide o país, sem qualquer caso registado de infecção pelo novo coronavírus. Daqueles, 15 concelhos situam-se no Alentejo, dois no Centro (Mêda e Idanha-a-Nova), um no Norte (Boticas) e três no Algarve (Alcoutim, Aljezur e Vila do Bispo), segundo a informação recolhida pelo PÚBLICO numa ronda pelas cinco administrações regionais de saúde.

