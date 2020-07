Covid-19: escola e empresa de Paços de Ferreira encerradas depois de nove casos positivos

As autoridades de saúde encerraram, este sábado, o Centro Escolar de Paços de Ferreira (Escola Básica n.º 2) depois de serem detectados seis casos positivos de covid-19. Também uma empresa do município foi obrigada a encerrar temporariamente depois de terem sido detectados três casos de infecção.

Em comunicado conjunto divulgado no sábado, a Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Vale do Sousa Norte, a câmara municipal e o Agrupamento de Escolas dizem que decidiram “proceder ao encerramento preventivo e temporário” do estabelecimento para a limpeza e desinfecção, “assegurando as condições de segurança aquando da sua reabertura”.

“Todos os contactos identificados como de alto risco de exposição, aos quais tenha sido determinado isolamento profiláctico pela autoridade de saúde, devem cumprir rigorosamente as orientações desta Autoridade”, apelam as entidades no comunicado. Não é revelado se os casos positivos foram detectados em crianças ou em funcionários do centro escolar.

Este sábado, uma empresa de móveis de Paços de Ferreira, na freguesia de Eiriz, também foi obrigada a encerrar temporariamente depois de detectados três casos positivos, avançou o jornal regional Imediato​ e confirmou o PÚBLICO junto do proprietário da empresa.

Luís Abreu explicou que foram detectados três casos positivos em três colaboradores do sexo masculino e que os restantes trabalhadores (cerca de 20) e famílias já foram todos testados. Os resultados foram todos negativos e a empresa poderá reabrir a 11 de Julho, garantiu.

Segundo o último boletim da Direcção-Geral da Saúde, Paços de Ferreira tinha, este sábado, 326 casos confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2. Portugal regista 1605 vítimas mortais e 43.569 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Na sexta-feira, na conferência de imprensa sobre a covid-19, Marta Temido disse que existem 18 surtos activos no Norte.