“Os alunos vão poder fazer a prova como se fosse um ano normal”

Como é que o Iave respondeu ao desafio que representam os exames nacionais deste ano?

A proposta [do Governo] foi a de apresentar itens que pudessem ser respondidos em alternativa, o que considerámos ser viável. O problema foi que já tínhamos as provas feitas, por isso tivemos que fazer alguns ajustamentos técnicos. Optámos por definir alguns itens obrigatórios e uma pool de itens dos quais os alunos só têm que responder a um certo número, consoante as disciplinas. A ideia inicial era de que todos os itens pudessem ser opcionais, mas era problemático porque podíamos perder alguma representatividade de currículo. Por exemplo, no exame de Português os alunos podiam não escolher fazer a Gramática. O que tentámos foi que os itens obrigatórios fossem o mais possível ligados a competências desenvolvidas ao longo de todo o percurso académico. Por exemplo, no Português é óbvio que o item “Escrita” mede uma competência que não está dependente só da leccionação do 3.º período deste ano. Esses itens estão assinalados e os alunos até já sabem quais são.

