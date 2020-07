Quem Pode, Pod: Let’s Talk About Myths, Baby!

Let’s Talk About Myths, Baby! A Greek & Roman Mythology Podcast nasceu no Verão de 2017 nas cordas vocais de uma canadiana. Liv é “uma millennial de 30 e poucos anos com propensão para praguejar e atitude feminista”, formada em Literatura Inglesa e Civilizações Clássicas pela Universidade de Concórdia, em Montreal. A sua paixão pela mitologia (“a mitologia grega é a coisa mais maravilhosa que a História já nos deu”) levou-a a criar este podcast, do qual é “apresentadora, escritora, editora e produtora”.

Com episódios semanais, Let’s Talk About Myths, Baby! dá-nos a conhecer um pouco de tudo da mitologia clássica: há episódios dedicados aos deuses, aos heróis, aos monstros, às guerras, às maldições, às obras e aos mitos mais diversos. A criadora promete que “as histórias são profundamente pesquisadas e minuciosamente contadas”.

Mais populares A carregar...

Disponível nas várias plataformas habituais ao género, este é um podcast informativo — mas também divertido — para todos os que queriam conhecer um pouco melhor este intrincado mundo da mitologia clássica, cujas histórias (ainda que alteradas ao longo dos milénios) permanecem connosco até aos dias de hoje.