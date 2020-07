O apelo de J. Miguel Tavares aos professores portugueses

João Miguel Tavares (JMT) deu à estampa no PÚBLICO um artigo que intitulou “O meu apelo aos professores portugueses”. Nesse artigo revelou a sua (e de todos nós) preocupação pelas regras de distanciamento impostas na escola e a perplexidade de as “escolas estarem fechadas para aprender e, agora, estarem abertas para brincar”. Face à grave situação que atravessamos, JMT prevê que em meados do mês de Setembro – e no decorrer do ano lectivo 2020/2021 - metade do tempo será passado na escola e outra metade em casa – aliás como pensam os agentes educativos e o ministro da Educação.

JMT chega mesmo a interrogar-se e a dizer que ninguém sabe, verdadeiramente, o que irá acontecer. O que se torna curioso é que reconhece, (e di-lo) “que a classe docente está extremamente envelhecida; que no ensino à distância a muitos professores falta a literacia digital necessária para competir com a janela do Instagram aberta ao lado do Google Classroom e sabe que os professores são um dos grupos mais vulneráveis da covid-19”. No entanto, conclui afirmando que, provavelmente, “os professores farão parte do problema em vez da solução com a explosão de baixas médicas e de todo o tipo de resistência ao ensino presencial(…)”. Admira-se JMT se este cenário acontecer? Ora, no seu texto, reconhece, sensatamente, os condicionalismos e os constrangimentos a que estão sujeitos os professores – até os enumera – e, depois, não quer ver as inevitáveis baixas médicas? Ou seja, JMT quer “sol na eira e chuva no nabal”, o que, convenhamos, é complicado conciliar.

António Cândido Miguéis, Vila Real

​Efacec, TAP e não só

A Efacec “era” uma empresa que estava em grande expansão e produção, e que vendia essencialmente para fora, que ficou encravada, dado o seu capital pertencer maioritariamente a Isabel dos Santos. Os problemas que esta tem devido ao LuandaLeaks colocaram a Efacec em paragem súbita e complicada. Logo, tudo o que tivesse que ser feito pelo Estado português para salvar esta empresa e os seus 2500 trabalhadores era indispensável. Espera-se que haja bom senso e total profissionalismo na gestão e, assim que estabilize positivamente, a preço justo seja revertida esta nacionalização.

Quanto à TAP, sendo evidente que não deveremos estar dependentes única e exclusivamente de companhias aéreas que sejam totalmente internacionais, também já não interessa ao Estado ter uma campanha aérea só para viajar com a bandeira portuguesa. Haverá que ajudar a redimensionar ao mínimo a TAP – a aviação vai demorar muito a recuperar – e aí o Estado deverá estar presente até a “salvar” e depois também sair.

Teríamos sim, indispensabilidade de ter a maior companhia produtora de electricidade, a maior transportadora da mesma, a gestão dos aeroportos, que nunca deveríamos ter deixado ir para privados. Sendo que é muito mais importante que a Saúde e o SNS estejam na posse do Estado.

Nacionalizar só para ser de esquerda ou privatizar só para ser de direita, dá muito palavreado, mas pouco jeito ao país e ao povo.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto