Sondagem à boca das urnas dá vitória aos conservadores na Croácia

A União Democrática Croata (HDZ), de centro-direita, liderada pelo actual primeiro-ministro Andrej Plenkovic, ganhou as eleições legislativas deste domingo na Croácia, segundo uma sondagem à boca das urnas divulgada pela televisão croata.

Segundo estes resultados, os conservadores conseguem 61 mandatos, enquanto a coligação Recomeçar, encabeçada por Davor Bernardic, líder do Partido Social Democrata (SDP), fica-se pelos 44.

Em terceiro lugar, com poder para baralhar as contas, surge o Movimento da Pátria, de extrema-direita, liderado pelo cantor de pop-folk nacionalista e anti-sistema Miroslav Skoro, que deverá eleger 16 deputados.

Mais de 3,8 milhões de eleitores foram chamados às urnas este domingo, para escolher o próximo Governo croata. Nas eleições deste domingo são eleitos 151 deputados, sendo que oito deles estão garantidos para as minorias nacionais e três para os grupos na diáspora.

O novo Governo terá a difícil tarefa de enfrentar o impacto do coronavírus na economia, que deverá encolher 10% este ano, sendo expectável uma queda de 70% no turismo, que representa um quinto do PIB do país.

As eleições decorreram com medidas de segurança devido à covid-19, com o uso da máscara a ser obrigatório nas mesas de voto e recomendado para os eleitores.

A Croácia foi dos países que melhor conseguiu lidar com a pandemia, tendo registado, até agora, 3151 casos de infecção e 113 mortos, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins. No entanto, nas últimas duas semanas, os números têm aumentado, registando-se valores na casa dos 80 novos casos diários nos últimos dias.

As eleições legislativas estavam marcadas para o final do ano, no entanto, para capitalizar os elogios à sua gestão da covid-19, Andrej Plenkovic antecipou as eleições.

Nas sondagens, a HDZ, do primeiro-ministro Andrej Plenkovic, surgia praticamente empatada com a coligação Recomeçar, do social-democrata Davor Bernardic, com nenhum dos dois partidos a conseguir uma maioria. Uma grande coligação tem sido descartada pelas duas forças políticas.

Para entrar no Parlamento croata, os partidos necessitam de ter pelo menos 5% dos votos. A sondagem à boca das urnas, divulgada pela televisão croata, dá o quarto lugar a uma coligação de partidos ecologistas e de esquerda, que conseguem oito mandatos, o mesmo número conseguido pelo Most, de direita, que apoiou o actual Governo nas últimas legislativas.

Nas presidenciais de Janeiro, o SDP conseguiu uma vitória surpreendente, depois de o ex-primerio-ministro social-democrata Zoran Milanovic ter derrotado a conservadora Kolinda Grabar-Kitarovic, do HDZ, conquistando a presidência do país. Skoro, o cantor de extrema-direita, ficou em terceiro lugar na primeira volta.