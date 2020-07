Prevenção é o caminho para perceber que o suicídio não é romântico nem inevitável

O suicídio permanece um assunto tabu. No entanto, os especialistas defendem que “não falar de suicídio não é a solução”. Em vez disso, é imperativo “saber como falar” do tema, enfrentá-lo sem o pessoalizar, desmistificar o seu enquadramento e pôr um ponto final à romantização do acto.

Mais A carregar...